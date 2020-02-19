2020/02/19 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس حق الثورة والتمرد في الفقه والقانون الدولي- 3 - على جدار ثورتنا المغدورة .رقم 254عندما تتحول الدولة إلى أداةإستبداد وقمع ومصادرة الحريات العامة وإلغاء مؤسسات المجتمع المدني الديمقراطية ..وإنتهاك لأبسط حقوق الإنسان ...يصبح العقد االإجتماعي في الدولة باطلاً..ويصبح من حق الشعب التمرد على السلطة الطاغية والثورة ضدها لإستردادحقوقه من الغاصبين سواء كانوا طغاة محليين , أو محتلين أجانب ..ولإسترداد ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جريس الهامس - حق الثورة والتمرد في الفقه والقانون الدولي - 3 -على جدار ثورتنا المغدورة . رقم 254) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#جريس الهامس - حق الثورة والتمرد في الفقه والقانون الدولي - 3 -على جدار ثورتنا المغدورة . رقم 254) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).