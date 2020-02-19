بالوثائق... قرارات مجلس الوزراء بشأن اجراء التعداد السكاني العام

2020/02/19 | 21:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حصلت "الغد برس"، اليوم الاربعاء، على نسخة من قرار مجلس الوزراء الصادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن اجراء التعداد السكاني في 2020.

وبحسب الوثائق، المؤرخة في 22 كانون الثاني 2019، فان مجلس الوزراء أصدر قرارات عدة بشأن اجراء التعداد السكاني العام، منها منح وزارة التخطيط في اقليم كردستان سلفة، لتمويل اجراء التعداد، اضافة الى تخويل رئيس مجلس الوزراء الموافقة على خطة وزارة التخطيط بهذا الصدد.

ومن بين القرارات، قيام شبكة الاعلام العراقي بتخفيض نسبته 50% لاجور العملية الاعلامية الخاصة بالتعداد، وقيام وزارتي الخارجية والداخلية بتسهيل منح سمات الدخول للخبراء الدوليين للعراق، واضافة نص الى مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020، يتضمن استثناء الصرف على فعاليات التعداد، والتي حددت بـ 3 مليارات دينار.

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