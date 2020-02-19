مصدر نيابي يكشف لـ

2020/02/19 | 21:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ،عن اسماء الوزراء المرشحين للكابينة الوزارية ، مبينا ان من بين الوزراء المرشحين سفير العراق في لندن صالح التميمي ، مضيفا ان وزارة الصحة ستكون الى الدكتورة وسن عبود جايد ، ومرشحة وزارة التجارة هي من من الحزب الاسلامي مديرة القانونية في الوزارة.واضاف ان "المرشح لوزارة الشباب والرياضة احمد راضي، والى وزارة الداخلية عبد الغني الاسدي ووزارة الدفاع جمعة عناد ووزاوة التعليم العالي والبحث العلمي لسلام سميسم ".وتابع ان مكتب رئيس الوزراء المكلف سيتكون من نبيل جاسم، مستشارا للرئيس فيما سيكون علاء الخطيب مديرا للمكتب الاعلامي بالاضافة الى عبد الحميد الصائغ " ، موضحا ان بعضهم استلم فعليا مهامه غير الرسمية وبدأ بالعمل مع الرئيس المكلف ".

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