إكتشاف مقبرة جماعية تحوي العشرات من ضحايا داعش

2020/02/19 | 21:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول محلي في قضاء تلعفر، شمال محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، عن إكتشاف حفرة تحتوي مئات الجثث، بما في ذلك حوالي 30 يزيديًا، قتلوا على يد (داعش) من منتصف عام […]

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