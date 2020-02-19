نتنياهو: لا استطيع الافصاح عن عدد المرات التي زرت بها الدول العربية

2020/02/19 | 21:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إنه “لا يستطيع” الإفصاح عن عدد المرات التي زار بها دولًا عربية، مستثنيًا الزيارة العلنية التي أجراها إلى سلطنة عُمان، ولقاء رئيس المجلس السيادي السوداني في أوغندا.وخلال مقابلة استثنائية مع قناة “هلا” التلفزيونية العربية التي تبث بالعبرية من داخل الكيان الصهيوني، قال نتنياهو “صدقوني أن هناك عدد من […]

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