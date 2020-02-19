الصحة توضح تفاصيل مغادرة العراقيين الوافدين من ووهان الصينية مكان الحجر الصحي

2020/02/19 | 21:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة، سيف البدر، اليوم الاربعاء، مغادرة الجالية العراقية من مدينة ووهان الصينية من المؤسسة الصحية التي استضافتهم في بغداد هذا اليوم بعد ان اكملوا مدة أسبوعين كاملين في احد المؤسسات الصحية في بغداد وتم التأكد من سلامتهم من الأمراض الانتقالية سيما فايروس كورونا المستجد بعد معاينتهم من قبل لجنة طبية […]

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