طهران تدعو العراقيين الى دخول اراضيها دون الحاجة الى الـ”فيزا” ولمدة 3 أشهر

2020/02/19 | 21:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السفارة الإيرانية في بغداد، اليوم الأربعاء، إعفاء العراقيين من التأشيرة ثلاثة أشهر، ودعتهم إلى التوجه للحدود بين البلدين دون الحاجة للفيزا.وقال نائب السفير الإيراني موسى طبطبائي في بيان صحفي، إن “السفر إلى إيران في أشهر رجب وشعبان ورمضان، سيكون بدون الحاجة إلى استصدار فيزا مسبقة من السفارة”.وأضاف: “يمكن للعراقي أن يذهب إلى […]

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