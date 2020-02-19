جنايات القاهرة تخلي سبيل ابنة القرضاوي والناشطين معها

2020/02/19 | 21:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والمحامي محمد باقر، وعلا القرضاوي ابنة يوسف القرضاوي.وتقدمت نيابة أمن الدولة العليا في مصر باستئناف على قرار المحكمة، من المقرر أن تنظر فيه المحكمة المعنية غدا، والبت في قبوله وتجديد حبسهم 45 يوما إضافية، أو رد الاستئناف وتثبيت إخلاء سبيل المتهمين […]

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