2020/02/19 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت المديرية العامة للمرور العامة، الاربعاء (19 شباط 2020)، محاسبة المركبات المخالفة التي تحمل لوحات محافظات كردستان اعتبارا من اليوم.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "اعتباراً من اليوم ستتم محاسبة المركبات المخالفة التي تحمل لوحات محافظات إقليم كردستان بقرار حكم والدفع يتم حسب المحافظة المسجلة بها سواء في الإقليم أو المحافظات الأخرى".

واضاف البيان أنه "لن يتم حجز المركبة لحين دفع الغرامة".

بغداد اليوم- بغداد

نشر المتبنئ الجوي، نائل العلي، اليوم الأربعاء، توقعاته حول حالة الطقس في عموم مناطق البلاد حتى مساء الثلاثاء المقبل.

وجاء في منشور له على ’الفيس بوك ان "حالة الطقس المتوقعة في العراق خلال 24 ساعة المقبلة، تؤشر

بغداد اليوم- الديوانية

اصدرت جامعة القادسية بمحافظة الديوانية، الاربعاء (19 شباط 2020)، تنويها بشأن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس.

وذكرت الجامعة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، قائلة :"الى كافة طلبة جامعة القادسية الاعزاء نود اعلامكم بأن

بغداد اليوم- بغداد

اكدت وسائل اعلام إيرانية، الأربعاء، وفاة شخصين إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، بمدينة قم في جنوب العاصمة طهران، بعد ساعات قليلة من الاعلان عن تسجيل أول حالتي اصابة بالفيروس في البلاد.

ونقلت وكالة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المرور العامة تعلن البدء بمحاسبة المركبات المخالفة التي تحمل لوحات محافظات كردستان بعموم العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المرور العامة تعلن البدء بمحاسبة المركبات المخالفة التي تحمل لوحات محافظات كردستان بعموم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).