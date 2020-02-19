فنانة مصرية تهدد بالانتحار


فنانة مصرية تهدد بالانتحار
2020/02/19 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- متابعة

هددت الفنانة المصرية، منى فاروق بالانتحار،  الاربعاء (19 شباط 2020)، بسبب عدم وجود فرص عمل أ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( فنانة مصرية تهدد بالانتحار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( فنانة مصرية تهدد بالانتحار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

واصل القراءة على بغداد اليوم
Sponsored Links