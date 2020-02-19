2020/02/19 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
هددت الفنانة المصرية، منى فاروق بالانتحار، الاربعاء (19 شباط 2020)، بسبب عدم وجود فرص عمل أ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فنانة مصرية تهدد بالانتحار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
هددت الفنانة المصرية، منى فاروق بالانتحار، الاربعاء (19 شباط 2020)، بسبب عدم وجود فرص عمل أ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فنانة مصرية تهدد بالانتحار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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