فنانة مصرية تهدد بالانتحار

2020/02/19 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

هددت الفنانة المصرية، منى فاروق بالانتحار، الاربعاء (19 شباط 2020)، بسبب عدم وجود فرص عمل أ...





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