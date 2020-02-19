“غريس” ينبوع الشباب الذي لا ينقطع.. تعرف على أحد أنجح الافلام الاستعراضية في التاريخ!

2020/02/19 | 22:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أنقضت اربعة عقود على أول ظهور لأوليفيا نيوتن وجون ترافولتا ورفاقهما على الشاشة وغزوهما قلوب المراهقين في العالم بأسره، من خلال الفيلم الغنائي الاستعراضي “غريس” الذي لايزال رائجاً.أجتمع النجمان للمرة الاولى معا منذ صدور “غريس” خلال احتفالات ذكرى عرض الفيلم في لوس انجلس في اكاديمية فنون السينما وعلومها.الشغف […]

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