2020/02/19 | 22:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفل سيدة تخسر ثمانين كيلوغراماً بغداد – وداد إبراهيم: البدانة هذا الوحش الذي يغتال جمال وسعادة وراحة كل من يتلبس جسمه ويحيله الى انسان بلا هدف بلا امل، والبعض لا يعرف كيف يتخلص من البدانة بعد ان اعتاد على وجبات غذائية غير صحية تزيد من الوزن لتصبح البدانة القاتل الخفي الذي يباغت صاحبه في أي ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السمنة آفة تغتال الجمال.. والسيدات يلجأن الى الجراحة للتخلص منها) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السمنة آفة تغتال الجمال.. والسيدات يلجأن الى الجراحة للتخلص منها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).