وضع المكياج في أثناء الحمل يهدد بإنجاب أطفال بدينين

2020/02/19 | 22:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة الصباح الجديد: كشفت دراسة حديثة أن النساء الحوامل اللائي يستعملن المكياج هن الأكثر عرضة لإنجاب أطفال بدينين لأن المواد الكيميائية يمكن أن تصل إليهم في الرحم.وقام الباحثون بقياس مستويات بوتيل بارابين (BuP) في بول 629 من الأمهات، ووجدوا تركيزاً أعلى عند أولئك اللواتي يستعملن مستحضرات التجميل، وفقاً للمواقع الاخبارية .كما وجدت النتائج ...

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