إردوغان يغرق في الوحل السوري

2020/02/19 | 22:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيكين شيتريان* بعد أن تخلت عن حلفائها الأوروبيين، تجد تركيا اليوم قواتها مستنزفة في مواجهات قد تزداد خطورة، فهي انخرطت في لعبة جيوسياسية طموحة في منطقة مزدحمة لتجد نفسها اليوم وحيدة تغرق في وحل معارك الشمال السوري.لقي ستة جنود أتراك مصرعهم في العاشر من شباط/ فبراير، بعدما تعرضت مواقعهم لقصف مدفعي من قبل قوات ...

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