2020/02/19 | 22:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الزراعة، عدم مسؤوليتها عن دخول منتجات زراعية خلافا للضوابط القانونية وممنوع استيرادها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تؤكد عدم مسؤوليتها عن دخول منتجات زراعية ممنوع استيرادها) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تؤكد عدم مسؤوليتها عن دخول منتجات زراعية ممنوع استيرادها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).