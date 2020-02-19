الزراعة: نسبة التصحر في العراق انخفضت لـ30 بالمئة

2020/02/19 | 22:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عن انخفاض نسبة التصحر الى 30% من نسبة الأراضي الصالحة للزراعة خلال العامين الأخيرين بسبب ارتفاع نسبة الأراضي المزروعة ووفرة المياه.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، في تصريح حصفي لوكالة محلية اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “نسبة التصحر في العراق ارتفعت خلال فترة احتلال داعش للمحافظات الشمالية والغربية الى 40% “.وأضاف ان […]

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