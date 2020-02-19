هل اتفق الاتحاد الوطني على الرئاسة المشتركة؟ كوسرت رسول يرد

2020/02/19 | 22:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى رئيس المجلس السياسي الاعلى للاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول علي، يوم الاربعاء، ان يكون حزبه قد اتفق على ان تكون رئاسته مشتركة لكل من لاهور شيخ جنكي وابن عمه بافل طالباني.

وجاء في بيان لكوسرت رسول اطلعت عليه شفق نيوز، انه ينفي جميع الادعاءات التي تفيد باتفاقه على الرئاسة المشتركة لابني العم، لقيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني.

واوضح البيان ان الادعاءات منتشرة منذ يومين على اساس انه وافق في اتفاق سري في "الغرف المظلمة" لانتخاب رئيسين مشتركين للاتحاد الوطني الكوردستاني، مستدركا ان هذا الكلام بعيد عن الحقيقة.

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