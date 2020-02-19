ايران تعلن تفاصيل أحكام بتهمة الاخلال بالأمن العام

2020/02/19 | 22:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت ايران، يوم الاربعاء، عن تفاصيل الاتهامات والاحكام النهائية الصادرة من القضاء بحق عدد من المتهمين على الصعيد الامني.

وفيما يلي التفاصيل:

- طاهر محمود قديريان

التهمة: التعاون مع الادارة الاميركية.

الحكم: السجن 8 سنوات.

- عبدالرضا محمد كوهبايه

التهمة: التجمع والتآمر لتنفيذ اعمال ضد الامن داخل البلاد.

الحكم: السجن 4 سنوات.

- سام برويز رجبي

التهمة: التجمع والتآمر لتنفيذ اعمال ضد الامن داخل البلاد، والمشاركة في التجسس والمشاركة مع "الكيان الصهيوني" ومن مصاديق الاتهام بالتعاون مع الإدارة الاميركية المعادية.

الحكم: السجن 6 سنوات

- مراد قاسم طاهباز

التهمة:

ألف: التعاون مع اميركا

ب: تحصيل المال غير المشروع بمبلغ 600 ألف دولار

الحكم: السجن 10 سنوات للتهمة ألف والبراءة مع ضبط المبلغ لصالح حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية للتهمة ب

- هومن هوشنغ جوكار

التهمة: التعاون مع الإدارة الاميركية

الحكم: السجن 8 سنوات.

- حميدة علي اكبر كاشاني

التهمة: التجمع والتآمر للقيام بأعمال ضد الامن داخل البلاد، والمشاركة في التجسس والمشاركة مع الكيان الصهيوني ومن مصاديق الاتهام بالتعاون مع الإدارة الاميركية المعادية.

الحكم: السجن 6 سنوات.

- نيلوفر يوسف بياني

التهمة:

ألف: التعاون مع الإدارة الاميركية.

ب: تحصيل المال غير المشروع بمبلغ 600356 دولار

الحكم: السجن 10 سنوات للتهمة ألف، والبراءة وضبط المبلغ لصالح حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية للتهمة ب.

- امير حسين ميرتوحيد خالقي

التهمة: التجمع والتآمر للقيام بأعمال ضد الامن داخل البلاد، والمشاركة في التجسس والمشاركة مع الكيان الصهيوني ومن مصاديق الاتهام بالتعاون مع الإدارة الاميركية المعادية.

الحكم: السجن 6 سنوات.

الجدير بالذكر ان هذه الاحكام صدرت في الشعبة 36 من محكمة الاستئناف.

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