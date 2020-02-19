مسعود بارزاني يشيد بـ

2020/02/19 | 22:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الاربعاء، وفدا رفيعا من الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، مشيرا الى ان الاتحاد الاسلامي كان له دوراً واعتدالاً ومواقف ايجابية في العملية السياسية والمراحل الحساسة في الحياة السياسية لاقليم كوردستان.

وجاء في بيان لموقع زعيم الحزب الديمقراطي، اطلعت عليه شفق نيوز، ان بارزاني استقبل في منتجع صلاح الدين في اربيل ، الامين العام للاتحاد الاسلامي الكوردستاني صلاح الدين محمد بهاء الدين والوفد المرافق له، الذي ضم رئيس مجلس قيادة الحزب هادي علي والعضو العامل في المجلس التنفيذي للحزب صلاح الدين بابكر، وعضو قيادة ومسؤول علاقات الاتحاد محمد هاودياني.

وقال البيان ان بارزاني هنأ الضيوف بنجاح المؤتمر العام للاتحاد الاسلامي، معبرا عن تقديره لدور واعتدال ومواقف الاتحاد الاسلامي في العملية السياسية والمراحل الحساسة في الحياة السياسية في اقليم كوردستان.

واضاف البيان ان الاجتماع شهد تبادل الاراء بشأن التطورات السياسية على مستوى المنطقة والازمة السياسية في العراق وعملية تشكيل الحكومة الجديدة، لافتا الى ان الاوضاع في الاقليم والتحديات امام الشعب الكوردستاني كانت محوراً آخر في اللقاء الذي شدد على السعي لبلورة الاخوة والتناغم السياسي ووحدة الصف في المسائل الوطنية.

ونوه البيان الى ان الاجتماع اكد على العمل المشترك لكل الاطراف ومؤسسات الاقليم لمواجهة تلك التحديات التي تستهدف الامن الاجتماعي والتربية وقيم المجتمع الكوردستاني.

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