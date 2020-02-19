المالكي وزيباري يؤكدان على مبدأ التوافق السياسي بتشكيل الحكومة

2020/02/19 | 22:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والقيادي في التحالف الكردستاني هوشيار زيباري، الاربعاء، على مبدأ التوافق السياسي في تشكيل الحكومة الانتقالي...

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