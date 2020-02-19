محافظ المثنى يأمر قوات الأمن بالتحرك ضد

2020/02/19 | 22:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال محافظ المثنى أحمد جودة يوم الأربعاء إنه أمر قوات الأمن بالتحرك ضد أشخاص "يبتزون" شرك تتولى إدارة محطة توليد طاقة كهربائية.

وأوضح جودة في بيان، ورد لشفق نيوز، أن ""بعض الأشخاص قاموا بقطع الطرق أمام العاملين في محطة السماوة المركبة سعة ٧٥٠ ميغا واط ، مما ساهم في ايقاف العمل في المشروع الذي سابقنا الزمن من اجل انجازه وادخال المحطة للخدمة قبل حلول فصل الصيف ، خصوصا بعد انجاز العمل في الوحدتين الأولى والثانية".

وأضاف أن "هؤلاء يعملون على ابتزاز الشركة، ولا يهمهم الا مصالحهم الشخصية، ودائماً ما كانوا السبب لأكثر من مرة في إيقاف العمل بحجج ظاهرها مطالب مشروعة أما باطنها هو ابتزاز الشركة المنفذة للمشروع".

وأشار جودة إلى أنه وجه القوات الأمنية بـ"إتخاذ دورها ومنع أي جهة تعطل هذا المشروع الحيوي لأبناء المثنى الذي سيوفر ساعات تجهيز اكثر للكهرباء في فصل الصيف القادم، وسنعمل على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم".

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