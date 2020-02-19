بارزاني والفياض يبحثان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وتهديدات داعش

2020/02/19 | 22:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، خلال اجتماعه مع مستشار الأمن الوطني العراقي، فالح الفياض مواقف الأطراف السياسية بشأن خطوات تشكيل الحكومة الجديدة في العراق.

وذكر بيان الموقع الرسمي لبارزاني أنه إستقبل في صلاح الدين، فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي والوفد المرافق له.

وأضاف أنه "خلال اللقاء جرى بحث الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، وآخر المستجدات في المنطقة، كما تم التطرق الى مواقف الأطراف السياسية بشأن خطوات تشكيل الحكومة الجديدة في العراق".

وتابع البيان أن "تهديدات الإرهاب وإحتمالات ظهور وإستقواء داعش الإرهابي فقد كانت محوراً آخراً للقاء".

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