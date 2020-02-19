الانواء الجوية: أمطار غزيرة وسيول الثلاثاء المقبل

2020/02/19 | 22:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية، الاربعاء، هطول أمطار غزيرة وقدوم سيول من غرب إيران يوم الثلاثاء المقبل.وقال مدير البيئة في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد محمود عبد اللطيف في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام ، إن “اخر تحديثات خرائط التنبؤات العالمية تؤكد أمطار غزيرة على طول شريط الحدود الشرقي للعراق واصبح من المؤكد قدوم سيول

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