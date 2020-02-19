بالفيديو.. رد متظاهري التحرير على خطاب رئيس الوزراء المكلف

2020/02/19 | 22:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: فور انتهاء الخطاب المتلفز لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الاربعاء، انطلقت مسيرات المحتجين في ساحة التحرير وسط بغداد رافضة لما جاء فيه.وردد المتظاهرون هتافات تندد بعلاوي، حاملين صور تطالب بالافراج عن عدد من المختطفين من الساحة خلال الايام الماضية والذين لايزال مصيرهم مجهولاً.الله اكبر شوف الكسريات […]

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