ملابسات وفاة رجل عراقي على الهواء مباشرة.. وسلطات بغداد تعلّق

سقط رجل عراقي أثناء لقاء تلفزيوني داخل مستشفى في العاصمة العراقية بغداد، بينما كان يصرخ وجعا ويشتكي من الحكومة العراقية.

وكشفت إدارة مستشفى اليرموك التعليمي ملابسات وفاة الرجل خلال برنامج تلفزيوني مباشر على الهواء الثلاثاء حيث سقط على الأرض مغشيا عليه وسط عدد من الأطباء، نافية مسؤوليتها عن وفاته.





وقالت إدارة المستشفى في بيان إن الرجل المتوفى كان يراجع الاستشارة الطبية بعد تعرضه لأزمة إثر إزالة أحد ممتلكاته من قبل أمانة بغداد.

ونقلت إدارة المستشفى عن ذوي المتوفى، أن الرجل "تعرض صباح الثلاثاء إلى أزمة صحية حادة إثر قيام السلطات بإزالة أحد محاله التجارية في منطقة الدورة، مما اضطره للذهاب إلى مستشفى اليرموك للكشف عن حالته الصحية، وعند وصوله كانت إحدى القنوات الفضائية تنقل مباشرة الخدمات التي يقدمها المستشفى للمراجعين".

وكان مراسل قناة السومرية العراقية يطالبه بالهدوء فقال الرجل وهو يصرخ: "كيف أهدأ، طلعونا من الطريق والله العظيم".

وأضافت إدارة مستشفى اليرموك، أن الرجل حاول نقل معاناته للمسؤولين عبر تلك القناة وبعد دقائق انهار وأصيب بنوبة مما أدى إلى وفاته في الحال، مشيرة إلى أنه لم يعرض على أي طبيب قبل حديثه.

في المقابل، نفت "أمانة بغداد" مسؤوليتها عن وفاة الرجل وقالت "إن الدائرة البلدية لم تنفذ حملة لرفع التجاوزات في منطقة الدورة حيث سكن المتوفى، كما أنه لم يكن يمتلك محلا تجاريا تعرض إلى الإزالة".

