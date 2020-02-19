2020/02/19 | 22:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعت مفوضية حقوق الانسان، الاربعاء، الحكومة العراقية لتقديم شكوى ضد التحالف الدولي، مبينة ان هناك اكثر من 900 شكوى مسجلة من قبل ذوي ضحايا القصف الجوي.وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان ، ان هناك "926 شكوى مسجلة لدى الحكومة العراقية ضد التحالف الدولي لمحاربة داعش من ذوي ضحايا تم استهدافهم في قصف التحالف خلال الحرب ضد داعش نصف هذا العدد هم قتلى والآخر إصابات مختلفة".وأضاف، ان "الشكاوى من محافظات الانبار ونينوى وكركوك ونعتقد ان هنالك الكثير ممن لم يقوموا بالابلاغ".واوضح، ان "التحالف الدولي اعترف قبل ايام انه خلال سنوات الحرب ضد داعش سقط ما يقارب 1370 مدنيا في العراق وسوريا، في حين تقارير دولية محايدة تؤكد سقوط 11800 قتيل فقط في العراق وسوريا و أكثر من 8000 جريح".وتابع، ان "الحكومة العراقية مطالبة برفع دعوى قضائية والمطالبة بتعويضات للضحايا لانه انتهاك للقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف الأربعة التي تحتم على الجهات المتحاربة تجنب استهداف المدنيين و ضرورة حمايتهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان تطالب الحكومة بشكوى ضد التحالف الدولي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان تطالب الحكومة بشكوى ضد التحالف الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).