2020/02/19 | 22:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حذرّت الأمم المتّحدة فصائل مسلّحة في العراق من إطلاق النار ببنادق مذخّرة بخرطوش صيد الطيور على المتظاهرين المسالمين في بغداد، وحضّت السلطاتِ العراقية على محاسبة المسؤولين عن العنف.وقد لقي حوالى 500 شخص حتفهم منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدما عمدت قوات الأمن وجماعات مسلّحة تابعة لها، إلى استخدام القوة المميتة ضدّ التجمّعات التي انطلقت في جميع أنحاء البلاد احتجاجاً على الفساد المستشري والتدخّل الأجنبي، بشكل أساسي من قبل إيران والولايات المتّحدة.وفي العام الماضي، اتّهمت "منظّمة العفو الدولية" الشرطة العراقية بإطلاق ذخيرةٍ حيّة وقنابل الغاز المسيّل للدموع من الدرجة العسكرية التي يمكن أن تخترق الجماجم على حشود المتظاهرين، ما يؤدي إلى قتل الناس.وتحقّقت المنظّمة من مقاطع فيديو عدّة مروّعة عن تلك الهجمات بالغاز المسيل للدموع، وقد صوّرت في "ساحة التحرير" في بغداد التي تعتبر المكان الرئيس لتظاهرات الاحتجاج.وأكّدت "بعثة الأمم المتّحدة لمساعدة العراق" ("يو إن إيه أم آي" UNAMI) أنها تلقّت أخيراً أدلّة يمكن الوثوق فيها، عن استهداف متظاهرين ببنادق صيد وحجارة وقنابل نارية في الليالي الممتدة بين 14 و16 فبراير (شباط) الجاري، ما أدّى إلى إصابة نحو خمسين شخصاً في الأقل.وأضافت "بعثة الأمم المتّحدة لمساعدة العراق" في بيانٍ لها، أن 150 شخصاً في الأقل أصيبوا في مدينة كربلاء المقدّسة لدى الشيعة في يناير (كانون الثاني) بسبب أساليب مماثلة.وجاء حرفياً في البيان أن "النمط المستمر لاستخدام القوّة المفرطة، مع وجود جماعاتٍ مسلّحة مجهولة الهوية ذات ولاءات غير واضحة، يشكّلان مصدر قلق أمني خطير يتوجّب معالجته بشكل عاجل وحاسم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق .. استياء اممي من استهداف المتظاهرين ببنادق صيد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق .. استياء اممي من استهداف المتظاهرين ببنادق صيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).