الخنجر يتحدث عن ولادة جديدة تقطع الطريق على “الكسب الحرام”

2020/02/19 | 22:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم تحالف “المحور الوطني” خميس الخنجر يوم الأربعاء، إن أغلب الكتل السياسية ستمضي قدماً بتشكيل حكومة ستمثل ولادة مرحلة جديدة تقطع الطريق على الطامين بـ”الكسب الحرام”.وقال خنجر في […]

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