2020/02/19 | 22:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية/ منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان عن ضبط مسافر عراقي بحوزته مبلغ قدره 70 الف دولار أمريكي لم يصرح بها مخالفأ للضوابط والتعليمات.وذكرت الهيئة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “عملية الضبط تمت من قبل شرطة الكمارك بالتعاون مع الشعبة الفنية / هيئاتنا حيث كان يروم إدخالها إلى العراق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مسافر بحوزته 70 الف دولار غير مصرح بها في الشيب الحدودي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مسافر بحوزته 70 الف دولار غير مصرح بها في الشيب الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).