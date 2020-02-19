الصحة العالمية تعلن تماثل مواطن اجنبي للشفاء بعد اصابته بـ

2020/02/19 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، أن المواطن الأجنبي حامل فيروس "كورونا" في مصر أخذ يتماثل للشفاء، بعدما أظهرت أحدث الفحوص خلوه من الفيروس.

وكشفت مصر يوم الجمعة الماضي، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" القاتل في البلاد، لدى شخص أجنبي.

وأشارت وزارة الصحة المصرية إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها والتي جاءت نتيجتها إيجابية، ولكن بدون ظهور أي أعراض للمرض.

وأضافت أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة إلى المستشفى لعزلها ومتابعتها.

بغداد اليوم - متابعة

أعلن مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية، عن فحص جميع المقربين من المسنين الاثنين اللذين توفيا في إيران إثر الإصابة بفيروس كورونا القاتل، حيث تم وضع مستشفيات مدينة "قم" في حالة استنفار.

وأشار المسؤول إلى أنه تم وضع حالات

بغداد اليوم- متابعة

هددت الفنانة المصرية، منى فاروق بالانتحار، الاربعاء (19 شباط 2020)، بسبب عدم وجود فرص عمل أمامها ونبذ المجتمع لها، بحسب قولها.

وتحدثت فاروق في مقطع فيديو - بث حي لمدة 40 دقيقة، وهي تبكي، عما تواجهه من صعاب في سوق العمل

بغداد اليوم- متابعة

قالت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء (19 شباط 2020)، إنها تشتبه في إصابة شخصين بفيروس كورونا، فيما يجري التأكد من الإصابة بشكل نهائي.

ونقل موقع الحكومة الإيرانية عن إدارة العلاقات العامة بالوزارة أنه "هناك بعض الحالات&n

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