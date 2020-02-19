إيران.. استنفار مستشفيات قم وفحص جميع من خالطوا قتيلي كورونا

2020/02/19 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية، عن فحص جميع المقربين من المسنين الاثنين اللذين توفيا في إيران...





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