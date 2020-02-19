نزاهة كوردستان تتخذ قراراً بشأن اختفاء ملياري دينار في السليمانية

2020/02/19 | 23:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ زارت لجنة النزاهة في برلمان كوردستان برئاسة شيرين امين رئيسة اللجنة وبحضور نائب الرئيس واعضاء اللجنة، يوم الاربعاء، محكمة بداءة هيئة النزاهة في رانية واستقبلوا من قبل حاكم محكمة النزاهة فيان شيخ نجم.

وفي اللقاء جرى الحديث عن ملفات الفساد في ادارة رابرين وتحويلها الى المحكمة من قبل هيئة النزاهة والمعوقات التي تقع تواجههم اثناء سير الاجراءات.

وضمن جولتهم زار الوفد البرلماني مديرية تحقيق هيئة النزاهة في السليمانية بهدف الاطلاع على قضية اختفاء ملياري دينار في مديرية التنفيذ بالسليمانية، وهذا الملف تم تحريكه من قبل هيئة النزاهة وسيكون ممثل الهيئة مطلعاً علي القضية وسيتواجد في المحكمة اثناء سير الاجراءات.

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