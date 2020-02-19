نيجيرفان بارزاني: كوردستان معقل حصين يلوذ اليها المضطهدون والمنكوبون

2020/02/19 | 23:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شكر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مساندة الولايات المتحدة الأمريكية لشعب كوردستان وقوات البيشمركة، مؤكدا على أن خطر داعش يهدد كل البشرية، ولهذا رأى أن من الضروري أن يراقب المجتمع الدولي بكل جدية عودة ذلك الخطر الى الظهور من جديد.

فخلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء، بين بارزاني ورالف أبراهام عضو الكونغرس الأمريكي ووفد مرافق له، أكد رئيس اقليم كوردستان على أن إقليم كوردستان كان بعد سنة ١٩٩١ منطقة آوت واحتضنت أحزاب المعارضة، وتوجه اللاجئون والنازحون هرباً من الإرهاب إلى إقليم كوردستان الذي أصبح معقلاً حصيناً يلوذ اليه المضطهدون والمنكوبون من الناس.

وفي جانب آخر من الاجتماع، بحثا الجانبان وناقشا مسائل نجدة واحتضان النازحين واللاجئين من كل المكونات القومية والدينية من جانب مؤسسات إقليم كوردستان بدون تمييز بينهم، والتعايش بين مكونات إقليم كوردستان كافة، وعودة خطر داعش للظهور، واستمرار الدعم للبيشمركة، ومساعدة إقليم كوردستان في المجالات المتنوعة، والصداقة المتينة بين شعبي أمريكا وإقليم كوردستان.

وشغل التباحث بشأن آخر المستجدات في المنطقة عموماً والوضع الحالي العراقي على وجه الخصوص، ومسائل أخرى مرتبطة بالمنطقة، جانباً آخر من الاجتماع.

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