الزراعة تتبرأ من دخول منتجات ممنوعة الاستيراد: هذه الجهات تتحملها

2020/02/19 | 23:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكدت وزارة الزراعة، يوم الاربعاء، عدم مسؤوليتها عن دخول منتجات زراعية خلافا للضوابط القانونية وممنوع استيرادها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزراء حميد النايف في بيان ورد لشفق نيوز انه بناءً لما تناقلته بعض وسائل الاعلام، بشأن دخول منتجات زراعية نباتية او حيوانية الى الاسواق العراقية موفرة محلياً وممنوعة من الاستيراد، فانها غير مسؤولة عما يدخل خلافاً للضوابط القانونية .

وأضاف أن الوزارة من مهامها زيادة الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وصولا الى الاكتفاء الذاتي، موضحاً أن الوزارة ونتيجة للخطط الاستراتيجية والدعم للفلاحين والمزارعين استطاعت توفير خمس وعشرين مادة زراعية نباتية وحيوانية، وقررت منع استيرادها من أجل حماية المنتج المحلي.

ولفت الى ان ما يدخل من هذه المنتجات الى الاسواق هو بطرق غير قانونية تتحمله المنافذ الحدودية والجهات ذات العلاقة، مستدركاً أن الوزارة غير مسؤولة عن اي دخول للمنتجات الزراعية لان من واجبها هو اشعار وزارة التجارة من خلال كتب رسمية بالمنتجات الزراعية الموفرة محلياً من اجل عدم منحها اجازات استيراد وابلاغ المنافذ الحدودية بهذا الشأن.

ودعا النايف، وسائل الاعلام الى اطلاع الراي العام عن هذه الحقائق بعيداً عن التهويل وعدم تحميل الوزارة المسؤولية.

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