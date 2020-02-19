وفاة شخصين في ايران جراء فيروس كورونا

2020/02/19 | 23:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – توفي مسنان في ايران جراء فيروس كورونا المستجد بحسب ما نقلت وكالة الانباء الرسمية الاربعاء، وذلك بعد ساعات من اشارتها الى تأكيد اصابتهما بالفيروس.ونقلت الوكالة عن كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة “المؤسف انهما توفيا في وحدة للعناية الفائقة بسبب تقدمهما في السن وفقدانهما المناعة”.وهذه المرة الأولى في الشرق […]

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