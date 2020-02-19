زيادة نسبة الحوادث المرورية إلى 11 بالمئة

2020/02/19 | 23:08 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / هدى العزاوي

ارتفعتْ حصيلة ضحايا الحوادث المرورية خلال العام 2019 بنسبة تصل الى 11 بالمئة، مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات مديرية المرور العامة، ما يعكس حجم المخاطر من تنامي هذه الظاهرة التي باتت مشهدا يتكرر بشكل يومي.

وتوزعت عوامل زيادة الحوادث بين عدم الالتزام بالتعليمات المرورية، وضعف البنى التحتية للطرق، والتي ادت بمجملها الى تسجيل اكثر من عشرة الاف حادث خلال العام الماضي.

وبحسب مدير شعبة اعلام المرور الرائد فادي عماد، فان نسبة الحوادث المرورية بازدياد مطرد، اذ سجلت خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 11 بالمئة، قياسا بالعام الذي سبقه، والذي سجل تسعة الاف و852 حادثا، منها 2463 حادثا مميتا بنسبة تصل الى 25 بالمئة.

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