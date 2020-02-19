النزاهة تمنع هدر قرابة ثلاثة ترليونات دينار

2020/02/19 | 23:08 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

كشفتْ هيئة النزاهة الاتحادية، أمس الأربعاء، عن تقريرها السنوي لعام2019 ، مؤكدةً إعادة ومنع هدر قرابة ثلاثة ترليونات دينار عراقي، وبينما أعلنت أن تأخير بعض الموظفين إنجاز المعاملات بهدف» الابتزاز «والإجراءات الروتينية» المعقدة»، تعد السبب الأبرز الذي يضطر المراجعين إلى دفع» الرشوة»، ثمّن نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد الجهود السابقة والحالية لجميع العاملين في الهيئة.

وذكر بيان للهيئة تلقته «الصباح» أن «تقريرها السنوي لعام 2019 أشار إلى أن الأموال العامة التي استرجعت أو التي صدرت أحكام قضائية بردها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها والتي تمت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (2,848,053,153,892) ترليونين، وثمانمئة وثمانية وأربعين مليارا، وثلاثة وخمسين مليونا، ومئة وثلاثة وخمسين ألفا، وثمانمئة واثنين وتسعين دينارا عراقيا».

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