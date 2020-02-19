شهد: أطمح لقيادة الشرطة وتحقيق نتائج جيدة محلياً وقارياً

2020/02/19 | 23:08 - المصدر: الصباح

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بغداد / حيدر كاظم

قدم نادي الشرطة لكرة القدم يوم امس مدربه الجديد عبد الغني شهد، الذي تم تعيينه خلفا للصربي الكسندر اليتش المقال بسبب سوء نتائج القيثارة قاريا، في مؤتمر صحفي حضرته وسائل الاعلام وعدد من الشخصيات الرياضية.

وقال شهد: ان المهمة ليست سهلة مع كرة الشرطة، لاسيما ان هناك اندية منافسة تمتلك الحظوظ باحراز لقب الدوري الممتاز، وما زال الحديث مبكرا عن الاقرب للتتويج، وفي ابطال اسيا فان الوضع بغاية الصعوبة، بعد ان حصد الفريق نقطة وحيدة من اصل 6، وبالتالي فان التركيز سيكون على المسابقتين.

واشار مدرب منتخبنا الاولمبي الى انه يطمح لقيادة القلعة الخضراء لتحقيق نتائج ايجابية محليا واسيويا تليق بسمعة الفريق العريق.

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