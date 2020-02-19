كوردستان ترد على ظهور

2020/02/19 | 23:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن عدم دخول اي شخص الى الاقليم من دون فحص طبي والحجر لمدة من الزمن.

وتأتي اجراءات حكومة كوردستان بعد ظهور حالات من الاصابة بمرض "كورونا" في مدينة قم الايرانية ووفاة شخصين.

وجاء في بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، انه يمنع دخول اي شخص الى الاقليم من دون اجراء الفحص والتأكد من سلامته ومن ثم السماح له بالدخول.

وتطرق البيان الى ان جميع الاشخاص المتوجهين الى الاقليم من الدول التي انتشر فيها فيروس مرض كورونا سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوماً وتتم مراقبة وضعهم الصحي ويفحصون للتأكد من سلامتهم من المرض.

وبشأن انتشار فيروس المرض في ايران ووفاة شخصين على اثرها، اوضحت الوزارة ان مواطني الاقليم الذين سافروا الى ايران سيخضعون للفحص حال عودتهم بشكل تام.

واكد بيان الوزارة ان كوردستان لم تسجل لحد الان اية حالة اصابة بالمرض، لافتا الى ان ميزانية خاصة رصدت لمواجهة المرض من قبل رئيس حكومة الاقليم.

وكانت وزارة الصحة الايرانية قد اعلنت يوم الاربعاء عن وفاة شخصين اثر اصابتهما بفيروس مرض كورونا، وهما مسنان فقدا حياتهما بسبب ضعف مناعتهما.

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