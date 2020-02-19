بالارقام “كورونا” يصيب الهواتف الذكية.. من سينجو ومن سيسقط؟

2020/02/19 | 23:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تمتد تأثيرات وباء “كورونا” COV-19 ، لتشمل الاقتصاد العالمي وتصيبه بالاضرار على مدى كبير، فحتى الهواتف الذكية لم تنجو منه.يُعد السوق الصيني ملعباً مهماً لمبيعات الهواتف، فقد بلغت العام الماضي، نحو 369 مليون هاتف، وهو رقم يعادل ربع مبيعات الهواتف الذكية في العالم.لكن ضربة فيروس كورونا المتفشي في الصين، أصابت […]

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