طهران تسجل 8 حالات إصابة بفيروس كورونا ووفاة حالتين منها (موسع)

2020/02/19 | 23:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت مدينة قم الايرانية، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بعد ان سجلت حالتين، اليوم الاربعاء، قبل ان يتوفيان، ليصبح العدد بالمجمل 8 حالات.وأعلنت مدينة قم تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى إشعار آخر.وكان قد أعلن رئيس جامعة مدينة قم الإيرانية للعلوم الطبية محمد رضا قديري، تأكيده أن مريضين مصابين بفيروس كورونا، قد توفيا […]

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