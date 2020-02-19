دمشق: بعض أعضاء مجلس الأمم المتحدة يعرقلون إجراءات دمشق لحماية السوريين من الإرهابيين

2020/02/19 | 23:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر القائم بأعمال رئيس الوفد السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، لؤي فلوح، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس الأمن، أن بعض أعضاء المجلس يستغلونه في عرقلة إجراءات دمشق لحماية السوريين من الإرهابيين.وقال فلوح في تصريح صحفي، ان “نظام (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان الخارج عن الشرعية الدولية، يواصل بدعم دول غربية اعتداءاته على الأراضي السورية […]

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