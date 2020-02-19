معتصمو التحرير يرفضون فتح الطرق المؤدية الى محيط الساحة

2020/02/19 | 23:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد رفضت المعتصمون في ساحة التحرير ، محاولات فتح الطرق المؤدية الى محيط ووسط الساحة وعودة حركة مرور المركبـات ، مؤكديـن في الوقت نفسه استمرار احتجاجاتهم السلميـة المطالبة بتحقيق الاصلاحات. واعتبر معتصمون القرار ، محاولة من الاحزاب الحاكمة لفض التظاهرات بعد فشلها بقمع التظاهرات عير الترهيب والقتل والخطف والتهديد . واضافوا ان محاولات الاحزاب المهيمنة على ادارة البلاد، هي املاءات ايرانية الى جانب الحفاظ على مصالح قادة هذه الاحزاب التي استنزفت البلاد كل موارده وحولته من بلد غني الى بلد يعاني البطالة والانهيار . وكان اشيع في ساحة التحرير عن نية فتح الطرق المؤدية الى معقل الاحتجاجات في بغداد .

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