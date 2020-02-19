ناشطون يطالبون بمنع دخول الزائرين الايرانيين بعد وفاة شخصين بقم لاصابتهما بفيروس كورونا

2020/02/19 | 23:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اكد رئيس جامعة مدينة قم الإيرانية للعلوم الطبية محمد رضا قديري، الاربعاء، وفاة مريضين مصابين بفيروس كورونا، جنوب غربي طهران.وقال قديري في تصريح ، أن "مدينة قم شهدت خلال الأيام الأربعة الماضية انتشارا للأمراض التنفسية، وأن المصابين المذكورين، توفيا نتيجة إصابتهما بأمراض تنفسية في أحد مشافي المدينة، وأن التحاليل الأولية أشارت إلى إصابتهما بفيروس كورونا"، بحسب وكالة ايرنا.واضاف، أن نتائج التحاليل، لا تزال غير جاهزة، وأنه سيتم الإعلان عنها فور جاهزيتها.واضح قديري، إنه "تم تخصيص مشفى في المدينة لاستقبال أي مصابين بالفيروس، مشيرا إلى أنه يجري إعداد مشفى آخر لاستخدامه عند الضرورة".وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، قد أعلن قبل ساعات أن السطات رصدت بعض الحالات المشتبه بها بفيروس كورونا المستجد في مدينة قم خلال اليومين الماضيين.الى ذلك دعا نشاطون عراقيون الحكومة الى عدم السماح للزائرين الايرانيين دخول البلاد .وطالبوا على مواقع التواصل ،بحماية الشعب من الوباء اسوة بباقي دول العالم بحظر دخول رعايا الدول التي وصل اليها الفايروس .واعتبروا قرار وزارة الداخلية السماح بدخول الزائرين الايرانيين مجانا وبدون تاشيرة سفر، كارثة تفرض اصدار قرار يمنع دخولهم الى العراق بعد وفاة شخصين بالفيروس .

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