2020/02/19 | 23:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف القوى يؤكد اهمية الزام الحكومة الانتقالية بتضمين برنامجها اعلانا واضحا وصريحا عن موعد الانتخابات/موسع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 23:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف القوى يؤكد اهمية الزام الحكومة الانتقالية بتضمين برنامجها اعلانا واضحا وصريحا عن موعد الانتخابات/موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف القوى يؤكد اهمية الزام الحكومة الانتقالية بتضمين برنامجها اعلانا واضحا وصريحا عن موعد الانتخابات/موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).