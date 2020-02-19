2020/02/19 | 23:29 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني: "داعش" يستغل الفراغ الأمني وغياب الاستقرار لاستعادة قوته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 23:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني: "داعش" يستغل الفراغ الأمني وغياب الاستقرار لاستعادة قوته) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني: "داعش" يستغل الفراغ الأمني وغياب الاستقرار لاستعادة قوته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).