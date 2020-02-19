السامرائي يعلن اكتمال أركان تحالف “الوطن أولاً“ ويؤكد دعمه تشكيل حكومة وطنية تحبط مشاريع

2020/02/19 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس حزب المسار المدني النائب عن محافظة صلاح الدين مثنى السامرائي ،الأربعاء 19-2-2020 ، اكتمال أركان تحالف "الوطن أولاً" فيما كشف عن متبنيات التحالف.

وقال السامرائي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن " تحالف "الوطن أولاً " الذي بدأت ملامحه تتشكل "منذ أكثر من أسبوع" ، اكتملت أركانه وترسخت قناعاته باتجاه دعم تنفيذ مطالب الشعب وتحقيق الاستقرار من خلال حكومة وطنية تحبط مشاريع الفاسدين الذين يرفعون شعار المحاصصة؛ وماضون في طريقنا".

وختم تغريدته بوسم "#لان_الوطن_اولاً"

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بغداد اليوم - بغداد

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وقال البلداوي، لـ(بغداد ا

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