ديالى تطلق 15 فرصة استثمارية جديدة في قطاع السياحة

2020/02/19 | 23:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول حكومي في محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، عن اطلاق 15 فرصة استثمارية جديدة في قطاع السياحة داخل المحافظة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في تصريح صحفي اطلعت عليه “العهد نيوز”، 15 فرصة استثمارية خاصة بالقطاع السياحي تم اطلاقها امام الشركات والمستثمرين لافتا الى ان الفرص تنتشر في عدة مدن ابرزها بعقوبة”.واضاف الحيالي، […]

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