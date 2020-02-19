2020/02/19 | 23:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت لجنة النزاهة في برلمان كوردستان برئاسة، شيرين امين، رئيسة اللجنة وبحضور نائب الرئيس واعضاء اللجنة، يوم الاربعاء، محكمة بداءة هيئة النزاهة في رانية واستقبلوا من قبل حاكم محكمة النزاهة فيان شيخ نجم.وفي اللقاء جرى الحديث عن ملفات الفساد في ادارة رابرين وتحويلها الى المحكمة من قبل هيئة النزاهة والمعوقات التي تقع تواجههم اثناء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نزاهة كوردستان العراق تتخذ قراراً بشأن اختفاء ملياري دينار في السليمانية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نزاهة كوردستان العراق تتخذ قراراً بشأن اختفاء ملياري دينار في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).