الدفاعات الجوية السورية تسقط طائرات مسيرة في إدلب

2020/02/19 | 23:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسقطت الدفاعات الجوية السورية، لطائرات مسيرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب باتجاه مدينة جبلة.

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